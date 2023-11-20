Больше 20 подстанций отключились из-за аварии в Прикубанском округе Краснодара

Днем 20 ноября в Краснодаре произошла энергоавария. Отключились 23 трансформаторные подстанции в Прикубанском округе города, сообщили в ЕДДС краевой столицы.

Из-за аварии без света остались несколько улиц на СНТ в районе 9-го километра Ростовского шоссе. Под отключение попали Цветочная, Новая, Розовая и другие улицы.

На месте уже работают энергетики. Сроки окончания восстановительных работ не уточняются.

Вячеслав Рыжков

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