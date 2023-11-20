Трое жителей Башкирии обвиняются в вымогательстве и грабеже

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении троих жителей Башкирии, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в вымогательстве (пп. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ), образовании юридического лица через подставных лиц и покушении на совершение таких действий (п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», это 26-летние Солехжон Сатторов и Умарали Мараджабов, а также 22-летний Даниил Якимов.

По версии следствия, августе 2021 года Солехжон Сатторов потребовал у двоих мужчин по 50 тыс. руб. за то, что они допустили за руль автомобиля их несовершеннолетнего знакомого в состоянии алкогольного опьянения, и он совершил ДТП. Узнав, что у них нет такой суммы, обвиняемый заставил их выступить в качестве подставных лиц при создании номинальных фирм.

С сентября по октябрь 2021 года в налоговую были представлены документы, по результатам рассмотрения которых принято решение о государственной регистрации одной компании, директором которой назначен один из потерпевших, а в отношении второй — об отказе в госрегистрации из-за наличия в заявлении искаженных данных.

Кроме того, в январе 2022 года трое обвиняемых, угрожая избиением, требовали от знакомого передать им 30 тыс. руб. Во время встречи в торговом центре один из злоумышленников забрал у пострадавшего телефон.

Обвиняемые не признали вину.

Майя Иванова

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