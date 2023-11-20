В Петербурге открылся первый женский таксопарк
Сеть таксопарков Gdel открыла в Санкт-Петербурге таксопарк, в котором будут работать только водители-женщины, сообщили «Ъ-СПб» в «Яндекс Такси».
Интерьер офиса женского таксопарка GDel
Фото: пресс-служба «Яндекс Такси»
Он находится в бизнес-центре «Лето» по адресу: Свердловская наб., 44Д. Здесь водители могут пообщаться с менеджерами, пройти медосмотр, получить путевой лист и отдохнуть.
Открытие такого таксопарка стало ответом на растущий интерес женщин к профессии водителя такси. После изучения аналитики в компании заметили, что за последний года филиалах сети таксопарков значительно увеличилось количество жещин-водителей. Количество часов, которые женщины проводят на линии, оказалось таким же, как у мужчин.