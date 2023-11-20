На ремонт участка улицы Ленина в Уфе направят до 70 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на конкурсе 13 декабря выберет подрядчика третьего этапа ремонта участка улицы Ленина в Уфе, следует из сообщения на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 70 млн руб., из них около 68 млн руб. оплатит республиканский, 2,1 млн руб. — городской бюджет.

Работы должны быть проведены с 15 мая до 30 августа 2024 года. Третий этап предполагает ремонт Коммунистической улицы от улицы Ленина до улицы Маркса. Подрядчик должен дать четырехлетнюю гарантию на бортовые камни, трехлетнюю — на брусчатку, десятилетнюю — на дорожные знаки и годовую — на дорожную разметку.

Майя Иванова

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