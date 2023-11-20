Эксперты обсудят борьбу с нелегальной табачной и никотинсодержащей продукцией на Урале

Издательский дом «Коммерсантъ-Урал» 21 ноября проведет онлайн-конференцию о борьбе с нелегальной торговлей табачной и никотинсодержащей продукцией. Во время конференции эксперты обсудят реальную и прогнозируемую оценку ущерба, которую наносит оборот нелегальной продукции российской экономике. В частности, речь пойдет про Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).

Кроме того спикеры поговорят про координацию действий бизнеса, органов власти и жителей регионов, обсудят как эффективнее противодействовать обороту нелегальных товаров, а также о том, как в этом вопросе помогает национальная система маркировки.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате с 10:00 до 12:00 по времени Москвы (с 12:00 до 14:00 по Екатеринбургу) .

Спикерами на конференции выступят:

Ирина Бушина, директор Национального научного центра компетенций;

Максим Курганский, директор по защите оборота легальной продукции Центра развития перспективных технологий, оператор системы «Честный знак»;

Владлен Максимов, президент Ассоциации малоформатной торговли, вице-президент НП «Опора»;

Анастасия Беленкова, управляющая по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филипп Моррис Интернэшнл» в России;

Игорь Черкасский, руководитель отдела по борьбе с нелегальной торговлей АО «Международные услуги по маркетингу табака»

Роман Трошкин, менеджер по связям с органами государственной власти, JTI Россия;

Денис Терсков, руководитель Межрегионального движения по борьбе с контрафактной продукцией;

Сергей Голубцов, заместитель начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Тюменской таможни;

Артем Никоза, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области;

Юлия Шакурская, вице-президент Союза Торгово-промышленная палата Тюменской области;

Сергей Лыхин, начальник отдела УэбиПК УМВД России по Тюменской области;

Татьяна Хакимова, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО - Югре.

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