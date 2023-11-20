Все социальные объекты Краснодара получили тепло, все дома подали заявки

В Краснодаре включили отопление во всех 382 социальных объектах. Все многоквартирные дома города — более 4,6 тыс. зданий — подали заявки на получение тепла, рассказал в своем Telegram-канале глава краевой столицы Евгений Наумов.

«Как показывает практика, совсем исключать вероятности различных аварийных ситуаций невозможно. Однако каждое обращение будет оперативно рассмотрено и отработано»,— написал мэр.

Господин Наумов поблагодарил всех причастных за подготовку к отопительному сезону. Глава города напомнил также, что в Краснодаре работают горячие линии по вопросам отопления.

Вячеслав Рыжков

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