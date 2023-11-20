Элеваторный комплекс планируют запустить в Зеленодольске в 2024 году

В следующем году в Зеленодольске планируют запустить элеваторный комплекс компании «Август». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Зеленодольского района Михаила Афанасьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

В данный момент уже идет строительство хаба. По словам господина Афанасьева, с запуском проекта инвестор затягивать не планирует.

Как отметил гендиректор УК «Август-агро», комплекс запустят в первой половине следующего года. Он будет работать в Свияжском межрегиональном мультимодальном логоцентре. Планируется ввести и первую, и вторую очередь строительства. Единовременно на территории объекта можно будет хранить до 112 тыс. тонн зерна.

"Ъ-Казань"