Спрос на нижегородские отели на новогодние праздники вырос на 67%

Нижегородская область вошла в число регионов с самым заметным ростом по бронированию отелей на новогодние праздники, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным РСТ, спрос на бронирование отелей в Нижегородской области на новогодние праздники вырос на 67%. При этом общая динамика бронирования отелей в целом по России в зимний период составляет 23%, на празднование Нового года — на 52%. Также среди направлений с заметным приростом числа бронирований оказались Калининградская область (81%), Ставропольский край (47%) и Московская область (41%).

Опрос портала SuperJob также показал высокий интерес россиян к Нижнему Новгороду, как к месту проведения новогодних каникул. Он оказался в списке городов, где в начале января готовы отдохнуть 30% опрошенных россиян. В этот список также вошли в Великий Новгород, Воронеж, Оренбург, Псков, Саратов, Тверь, Тюмень, Хабаровск, Камчатка, Московская область, Владивосток, Великий Устюг, Ставропольский край, Мурманск и Екатеринбург.

Андрей Репин