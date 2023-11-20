Для студентов ВШЭ и бизнесменов Перми стартует второй учебный год «Образовательных маршрутов НТИ»

Коворкинг «Точка кипения – Пермь» совместно с пермской Высшей школой экономики во второй раз запускают проект «Образовательные маршруты Национальной технологической инициативы» (НТИ). Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Основная цель проекта – комплексное освещение возможностей НТИ в Пермском крае, информирование о мерах поддержки студенческих проектов. Эксперты также планируют рассказать участникам об историях успеха и допущенных ошибках, инновационных площадках, сообществах, мероприятиях и мотивационных мифах. Кроме того, слушатели смогут познакомиться с технологическими компаниями, работающими в повестке НТИ и Национального проекта «Цифровая экономика».

Первая встреча состоится 21 ноября в конференц-зале «НИУ ВШЭ Пермь». Участниками станут студенты Пермского кампуса Высшей школы экономики, позже к ним присоединятся учащиеся Пермского финансово-экономического колледжа. В повестке первой встречи – лекции «Погружение в Национальную технологическую инициативу», обсуждение мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском крае. Также своим опытом поделятся участники программы «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям.

В рамках проекта «Образовательные маршруты НТИ» запланирована серия мероприятий различного формата. Это лекции, форсайт-сессий, встречи с технологическими предпринимателями региона и многое другое.

Напомним, что «Точка кипения – Пермь» работает с тематиками искусственного интеллекта, навигации, Беспилотных авиационных систем, фотоники, образовательными проектами, а также помогает командам и компаниям в навигации по всей инновационной экосистеме региона. Также, «Точка кипения – Пермь», являясь федеральным проектом Агентства стратегических инициатив, помогает начинающим высокотехнологичным командам в выходе на межрегиональное сотрудничество.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявлял, что высокотехнологичные продукты, которые производят региональные предприятия и компании, позволяют двигаться в сторону технологического суверенитета, развивать собственные компетенции и повышать узнаваемость Прикамья на рынке информационных технологий.