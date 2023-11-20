Доходы в бюджет Краснодара выросли на 13%

В этом году темп роста доходов в бюджет Краснодара составил более 13%. Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас годовой план по доходам выполнен на 90%.

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С начала года в городской бюджет поступило почти 57,8 млрд руб., в том числе собственных доходов — 24,1 млрд руб. Из общего объема 38,2%, или почти 9 млрд руб., были получены от налога на доходы физлиц, 27,3%, или 6,4 млрд руб.,— от налогов на совокупный доход. Налог на прибыль составил 10,4%, или 2,4 млрд руб., земельный налог — 6,9%, или 1,6 млрд руб., налог на имущество физлиц — 3,8%, или 895,1 млн руб.

Расходы городского бюджета, с учетом краевых и собственных средств, составили 56,6 млрд руб. Из них 47%, или 26,6 млрд руб., направили на социальную сферу. На капитальное строительство выделили 13,7 млрд руб., на дорожное хозяйство — 4 млрд руб. и на жилищно-коммунальное хозяйство — 3,7 млрд руб., в том числе на благоустройство — 2,3 млрд руб.

Директор департамента финансов Александр Чулков напомнил, что 1 декабря начнется оплата имущественных налогов. По его словам, «краснодарцы должны понимать, что это гражданский долг каждого, тем более что имущественные налоги поступают в городской бюджет». Он уточнил, что налог на транспорт поступает в краевой бюджет, но деньги возвращаются в дорожный фонд города и используются на ремонт и содержание дорог.

Татьяна Ручкина

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