Вирус, повышающий вероятность рака

Вирус герпеса IV типа — вирус Эпштейна—Барр (ВЭБ) — один из самых распространенных на Земле. В чем его опасность и будет ли найдена эффективная вакцина, рассказывает врач-вирусолог, заведующая отделом вирусологии НМИЦ гематологии Минздрава России, доктор медицинских наук Татьяна Туполева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено НМИЦ гематологии Минздрава России Фото: Предоставлено НМИЦ гематологии Минздрава России

— Что представляет собой вирус Эпштейна—Барр?

— Вирус Эпштейна—Барр относится к семейству герпесвирусов. В отличие от большинства других вирусов, он не уничтожает клетку-хозяина, а, напротив, ускоряет ее деление и продолжает существовать во всех дочерних клетках. Вирионы ВЭБ способны делиться и в опухолевых клетках. Вирус Эпштейна—Барр является фактором риска рассеянного склероза и некоторых злокачественных опухолей: лимфомы Ходжкина, лимфомы Беркитта, рака носоглотки, рака желудка.

— Правда ли, что вирус Эпштейна—Барр — самый распространенный вирус на Земле?

— 95% жителей Земли являются носителями вируса Эпштейна—Барр. Инфицирование происходит в первые годы жизни и, как правило, не дает никаких симптомов. Казалось бы, может ли быть опасен вирус, который есть почти у каждого? Оказывается, да. Ежегодно в мире регистрируется порядка 200 тыс. новых случаев ВЭБ-ассоциированных злокачественных новообразований. Кроме того, ВЭБ является причиной инфекционного мононуклеоза.

ВЭБ особенно опасен для пациентов с иммунодефицитом, которых особенно много среди пациентов гематологических клиник, поскольку терапия онкологических заболеваний крови приводит к глубокому угнетению гуморального и клеточного иммунитета. Кроме того, у этой категории пациентов высок риск развития инфекционных осложнений, в том числе связанных с ВЭБ.

В настоящее время нет эффективной этиотропной терапии ВЭБ-инфекции. Единственным вариантом защиты от вируса может стать вакцина.

— Существуют ли вакцины против вируса Эпштейна—Барр?

— Разработка эффективной и безопасной вакцины против вируса Эпштейна—Барр является важной задачей и ведется уже около 30 лет. Еще в 1992 году английские ученые S. Finerty в соавт. опубликовали работу, в которой было продемонстрировано, что вакцина, содержащая в качестве действующего агента гликопротеин gp340 оболочки вируса и квасцы в качестве адъюванта, стимулировала иммунную реакцию у трех из пяти лабораторных животных против ВЭБ-индуцированной лимфомы. На встрече, состоявшейся в штате Мэриленд в феврале 2011 года, участники пришли к выводу о необходимости разработки вакцин против ВЭБ для предотвращения как инфекционного мононуклеоза, так и ВЭБ-ассоциированных злокачественных новообразований.

Гликопротеин gp350 обладает сильным иммуностимулирующим действием, чаще всего именно против него направлены вируснейтрализующие антитела. Поэтому он является основной мишенью при создании профилактической вакцины. В работе, посвященной второй фазе исследования gp350-анти-ВЭБ вакцины**, сообщалось о снижении частоты инфекционного мононуклеоза в результате применения этой вакцины. Однако вакцина не оказывала влияния на частоту инфицирования вирусом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Туполева

Татьяна Туполева



Компания Moderna и Национальный институт здравоохранения США проводят клинические исследования первой фазы изучения безопасности и иммуногенности двух различных вакцин против ВЭБ: одна вакцина создана на основе вирусной мРНК, а другая — на основе наночастиц.

Вместе с тем на сегодняшний день нет лицензированных вакцин против ВЭБ для предотвращения первичной инфекции или развития ВЭБ-ассоциированных заболеваний, а также терапевтических вакцин для лечения злокачественных новообразований, поскольку ни одна из кандидатных вакцин на настоящий момент не прошла все фазы клинических испытаний.

— В августе 2023 года в журнале Nature Communications было опубликовано исследование австралийских и американских ученых, посвященное новой вакцине против ВЭБ. Расскажите, пожалуйста, в чем суть этого исследования.

— Новая вакцина против ВЭБ содержит 20 потенциальных Т-клеточных мишеней, и в этом ее главное отличие от более ранних разработок. Кроме того, в состав вакцины входит полноразмерный вирусный гликопротеин gp350, участвующий в проникновении вируса в В-клетки, а также амфифильный адъювант — вещество, усиливающее иммунный ответ.

Авторы статьи создали структуру, напоминающую «бусины на нитке», из 20 отдельных высококонсервативных CD8+ Т-клеточных эпитопов, которые разделены между собой сайтами для протеолитического расщепления. К концу каждого эпитопа пришита высококонсервативная пептидная последовательность, повышающая иммуногенность всей конструкции.

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— Как вы оцениваете эффективность и перспективы новой вакцины?

— Новая вакцина изучалась на модельных мышах. Была показана ее способность эффективно подавлять прогрессию ВЭБ-ассоциированной лимфомы in vivo и ее высокая иммуногенность. Продемонстрировано длительное сохранение противовирусного иммунитета, вызванного этой вакциной. Но до широкого использования данной вакцины с целью профилактики первичного инфицирования ВЭБ и лечения ВЭБ-индуцированных заболеваний у людей еще далеко.

— Кому и с какой целью может быть показано применение анти-ВЭБ вакцин?

— Иммунизация с помощью подобных вакцин детей может помочь предотвратить первичное инфицирование ВЭБ, которое, как правило, происходит в первые годы жизни. Оправдано также применение терапевтических анти-ВЭБ вакцин у пациентов для лечения ВЭБ-ассоциированных заболеваний.

— Как вы думаете, почему разработка вакцины против вируса Эпштейна—Барр оказалась такой сложной задачей и когда, по вашей оценке, такая вакцина может появиться?

— Разработка любой противовирусной вакцины является сложной задачей, особенно в случае вирусов с высокой изменчивостью (например, вирус гепатита С и ВИЧ) или особенностью жизненного цикла. Последнее утверждение справедливо в отношении вируса Эпштейна—Барр. Во-первых, он поражает два разных типа ткани — эпителиальную и лимфоидную. Во-вторых, может существовать в организме в различных формах — активной инфекции и латентном виде, когда синтезируются не все вирусные белки, а только их малая часть. Также вирус способен частично встраивать свой геном в клеточную ДНК, после чего удалить его оттуда не представляется возможным. Поэтому говорить о сроках появления эффективной и безопасной вакцины против ВЭБ сложно.

По материалам.

Беседовала Екатерина Благовещенская