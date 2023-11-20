Внешнеторговый оборот Курской области вырос в 2023 году

За три квартала 2023 года внешнеторговый оборот предприятий Курской области составил $1,2 млрд (106,9 млрд руб. по курсу ЦБ на 20 ноября). Показатель на 2% больше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщил на планерке в облправительстве его председатель и первый вице-губернатор Алексей Смирнов со ссылкой на данные таможенной статистики.

«Взаимоотношения велись», по словам господина Смирнова, с 91 страной.

Также первый вице-губернатор сообщил, что на 17 ноября бюджет Курской области был исполнен на 79% с расходами на уровне 91,7 млрд руб. Годом ранее показатель составлял 80 млн руб. — на почти 12 млрд руб. меньше. «Исполнение нацпроектов» в регионе оценивается в 75,7%, заключил господин Смирнов.

Сергей Калашников

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