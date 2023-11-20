Ставрополь приобретет участок земли для кладбища

Комитет Ставропольского края по государственным закупкам объявил конкурс на право продажи муниципалитету города Ставрополя земельного участка для размещения кладбища. Начальная цена контракта составляет 121,4 млн руб. Соответствующая заявка размещена на сайте Госзакупок.

Согласно прилагаемой документации, власти города планируют приобрести участок площадью не менее 47,1 га, на котором разрешена ритуальная деятельность. Он должен быть расположен на расстоянии не более 15 км от границы муниципального образования. Предполагается, что территория должна быть связана с краевым центром автодорогой.

Подача заявок на участие в тендере возможна до 27 ноября.

Анастасия Назарова