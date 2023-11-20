Голосование по программе «Вам решать» началось в Нижегородской области

В Нижегородской области началось голосование по программе инициативного бюджетирования «Вам решать», сообщили в пресс-службе правительства региона. Выбрать объекты для благоустройства в 2024 году можно на сайте golosza.ru по 20 декабря включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

По программе «Вам решать» в регионе могут быть построены и отремонтированы дороги и тротуары, парки и скверы, спортивные и детские площадки, памятники, объекты ЖКХ. Конкурсный отбор проходил с 16 октября по 17 ноября, на голосование выдвинуто более тысячи инициатив.

На благоустройство по программе «Вам решать» в следующем году выделено 1,2 млрд руб. Столько же было направлено в 2023 году. Проекты финансируются из бюджета региона (до 80% стоимости проекта), города (не менее 25%) и инициативного платежа жителей.

Елена Ковалева