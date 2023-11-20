В Сочи спасли людей из затопленного цокольного помещения

Сочинские спасатели помогли людям, которые оказались в ловушке в затопленном цокольном помещении. Это произошло в ночь на 20 ноября в одном из эллингов на пляже в поселке Лоо, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Звонившие сообщили спасателям, что входная дверь оказалась заблокирована, а в помещение поступает морская вода. Это происходило около 2:00.

Прибывшие на место спасатели разобрали камни и мусор и смогли открыть дверь. Из помещения эвакуировали двух взрослых и десятилетнего ребенка. Никому из них помощь медиков не потребовалась.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram