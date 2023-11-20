Кунгурский предприниматель создает франшизу собственной бургерной

Предприниматель из Кунгура Владимир Елтышев, основатель бургерной «Добрый бургер», планирует создать собственную франшизу. Об этом сообщается в телеграм-канале центра «Мой бизнес. Пермский край». В 2020 году Владимир Елтышев запустил в Кунгуре фудтрак Wordl street food, в котором продавали фаст-фуд. Затем бизнесмен стал расширяться, и в марте 2023 года открыл в Кунгуре кафе «Добрый бургер». В меню заведения — бургеры, картофель фри, наггетсы, куриные крылышки и напитки.

«Сейчас предприниматель активно работает над созданием собственной франшизы. Ведутся переговоры об открытии кафе быстрого питания “Добрый бургер” по франшизе в Чусовом»,— отмечают в центре «Мой бизнес. Пермский край». В центре «Мой бизнес» Владимир Елтышев оформил микрозаем по ставке 3% годовых.