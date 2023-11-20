Задержан бывший руководитель нацпарка «Таганай»

Силовики задержали заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексея Яковлева, который ранее возглавлял национальный парк «Таганай» в Челябинской области. Об этом сообщает федеральное министерство в telegram-канале.

Уточняется, что оперативные мероприятия связаны с предыдущим местом работы господина Яковлева в южноуральском нацпарке, которым он руководил в период с 2010 по 2021 год.