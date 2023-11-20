В Самарской области проведут масштабную антикоррупционную операцию

Масштабная антикоррупционная операция пройдет в Самарской области. Она будет нацелена на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений и преступлений среди граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства, а также представителей органов государственной власти и местного самоуправления. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Во время антикоррупционной операции во вторник, 21 ноября, с 14:00 до 18:00 (MSK+1) заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Самарской области полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан. Он пройдет в Самаре на ул. Соколова, 34. Записаться на прием можно по телефону: 8(846)338-55-49.

Георгий Портнов