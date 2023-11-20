В Удмуртии доля детского населения составляет 22,6%

В Удмуртии по данным на начало 2023 года проживало 325,4 тыс. детей и подростков. Детское население составляет 22,6% от всех жителей региона, сообщает пресс-служба минздрава региона. Показатель остается неизменным, несмотря на снижение рождаемости.

При этом в Удмуртии доля мальчиков больше — 51,2%, девочек — 48,8%. Две трети детей и подростков проживают в городах, одна треть — в сельской местности.

Всего за январь-октябрь 2023 года в роддомах Удмуртии родилось 10,5 тыс. детей, что меньше показателя прошлого года на 360 малышей. Чаще всего дети рождаются у женщин в возрасте 30-34 лет.