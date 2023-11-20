Бывший стадион «Молот» перешел в краевую собственность

Территория бывшего стадиона «Молот» в Перми перешла в краевую собственность. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Ранее территория бывшего стадиона общей площадью 5,4 га принадлежала ГК «ПМД». Компания планировала построить там жилой квартал с плавательным 50-метровым бассейном и многоуровневой парковкой. Как сообщал «Ъ-Прикамье», девелопер согласился передать в краевую собственность этот участок. Взамен край предоставит ПМД компенсацию в виде другого земельного участка.

На месте стадиона краевые власти хотят построить многофункциональный легкоатлетический спорткомплекс (МФК). Объект будет включать футбольное поле 105х68 м, прямые и круговые беговые дорожки (по восемь каждых), зрительские трибуны (более 2500 мест), помещения для обслуживания занимающихся. Также планируется построить объекты для занятий массовым спортом: футбольную площадку, хоккейную коробку, крытую тренировочную ледовую арену, баскетбольные и волейбольные площадки.