«Кировский завод» продал один из старейших металлургических заводов Петербурга

Холдинг «Кировский завод» продал завод «Петросталь» и Лабораторию специальных сталей и сплавов, сообщил «Деловой Петербург».

В пресс-службе ГК «Кировский завод» подтвердили, что продали 100% своих акций в АО «Металлургический завод “Петросталь”» и ООО «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов». Оба предприятия — убыточные: в 2021 году убыток Лаборатории составил 146,8 млн руб., завода — 785, 2 млн руб. Подробности сделки представитель компании раскрывать не стал. Относительно «Петростали» он сообщил, что завод планирует сохранить и «вывести на качественно новый уровень» производство металлопродукции.

«Среди заказчиков предприятия — крупнейшие производители страны. Однако, несмотря на обширную географию поставок, заводу необходимы новые точки роста",— сообщили в пресс–службе.

«Петросталь», один из старейших в Петербурге металлургических заводов, производит высоколегированные марки нержавеющей стали для нескольких отраслей, в том числе судостроительной, нефтегазовой и автомобильной. По оценкам «ДП», завод занимает от 1,5 до 3% российского рынка металлопродукции. На нем трудоустроено более 700 человек.

Лаборатория была создана холдингом несколько лет назад. Она специализируется на выпуске небольших объемов сталей и сплавов, обладающих необходимыми заказчику свойствами. Ожидается, что потребителями этой продукции станут предприятия-контрагенты из аэрокосмической отрасли и производители колес и штамповочной продукции.

По информации издания, покупателем обоих предприятий стало московское АО «Строительство и девелопмент», которое, вероятно, действует в интересах неназванного уральского коммерсанта.

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