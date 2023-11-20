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Работник предприятия в Удмуртии пострадал при работе со станком

В Завьяловском районе Удмуртии при работе на станке сотрудник предприятия получил телесные повреждения, которые повлекли тяжкий вред здоровью. В частности, инцидент произошел по время работы с горбыльно-ребровым станком, не огражденный защитным экраном, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, обязанности по соблюдению требований охраны были возложены на мастера предприятия, однако он не провел инструктаж и допустил станочника к работе. По факту преступления возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

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