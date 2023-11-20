БК «Регион» разместит облигационный заем Нижегородской области на 9 млрд рублей

ООО «Брокерская компания "Регион"» стало победителем конкурсного отбора на оказание услуг по размещению государственных облигаций Нижегородской области 2023 года. По данным портала госзакупок, в конкурсе также принимали участие АО «Газпромбанк», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк».

Цена контракта составила 8,8 млн руб. Общий объем облигационного займа составит 9 млрд руб., срок обращения облигаций — 5,5 года. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», Нижегородская область в 2023 году не планировала выходить на финансовый рынок, но ей потребовались дополнительные средства для погашения бюджетных кредитов и части предыдущих займов с 2016 года. По этим обязательствам регион должен рассчитаться в 2023 году. Привлечь на это кредиты коммерческих банков не удалось.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Минфин дождался реэмиссии».

Андрей Репин