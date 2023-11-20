Владелец судна ZEYNEP оплатил 2,8 млн рублей за разлив мазута в Новороссийске

При бункеровке судна ZEYNEP в морском порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов. Судовладелец добровольно компенсировал более 2,5 млн руб., сообщила в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Родионова.

В море пролилось более 180 кг судового мазута. Специалисты Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора провели обследование.

Судовладелец добровольно компенсировал сумму причиненного вреда в полном объеме в течение суток после получения соответствующего требования.

Татьяна Ручкина

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