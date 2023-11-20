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УФАС за три квартала оштрафовало газораспределителей на 2,5 млн рублей

За три квартала этого года управление Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области выявило девять нарушений при подключении к газовым сетям в рамках реализации программы бесплатной догазификации.

Как сообщают в пресс-службе УФАС, в числе основных нарушений правил подключения по программе несоблюдение сроков направления договора, нарушение порядка ответа на мотивированный отказ потребителя, порядка определения сроков в договоре и невыполнение в положенный срок мероприятий по техприсоединению.

Среди нарушителей — ООО «Классик», АО «Газпром газораспределение Челябинск», АО «Челябинскгоргаз».

Всего в стране ФАС за три квартала выявила 506 нарушений и оштрафовала газораспределительные организации на 168,4 млн руб.

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