Деятельность рынка в Кременкуле приостановили из-за проверки

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в поселке Кременкуль проводится проверка рынка на соблюдение законодательства об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. На территории дежурят экипажи ДПС и дополнительные полицейские посты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. Деятельность торгового объекта приостановлена.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о работе торгового рынка, на который неоднократно жаловались местные жители. По их словам, несмотря на незаконное размещение объекта, он все еще продолжал функционировать. Сейчас въезд на торговую площадку запрещен, проводятся мероприятия по выявлению нарушений.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре этого года было возбуждено уголовное дело о халатности по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Сосновского района при предоставлении земельных участков под торговую деятельность. В арбитражный суд прокурором Сосновского района было направлен иск с требованием привлечь владельца рынка Ривожидина Махмадова к административной ответственности за строительство торгового объекта без разрешения.

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