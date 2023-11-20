На Кубани выдача автокредитов снизилась на 6,9%

В Краснодарском крае в октябре выдали на 6,9% меньше автокредитов, чем в прошлом месяце. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего на Кубани было выдано почти 3,5 тыс. кредитов на покупку машины. По этому показателю регион занимает пятое место.

Лидером по выдаче автокредитов является Москва (5,2 тыс. ед., -2,1%). Кубань также опережают Московская область (4,5 тыс. ед., -3,;%), Санкт-Петербург (4 тыс. ед., +0,6%) и Татарстан (3,8 тыс. ед., -0,6%).

Меньше всего автокредитов выдали в Алтайском крае (783, +1,3%). Также в конце рейтинга находятся Омская область (839, -14,9%) и Чувашия (872, -8,1%).

Всего в России в октябре банки выдали 79,4 тыс. ед. кредитов на покупку машины. Это на 4,2% меньше, чем в сентябре. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что выдача автокредитов снижается третий месяц подряд после непрерывного роста в первом полугодии 2023 года. Эксперт считает, что «это свидетельствует о некоторой стабилизации на рынке автокредитования».

Татьяна Ручкина

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