Жители Талицы обратились к Путину и Куйвашеву из-за закрытия школы

Жители Талицы (Свердловская область) обратились к президенту РФ Владимиру Путину из-за закрытия на капитальный ремонт школы №55. По данным портала Е1, с начала следующего года школу закрывают на ремонт и на время работ детей распределят по школам в соседних поселках. Они находятся на расстоянии 4–8 километров от старой школы. Родители школьников, попросили распределить учеников по учреждениям, которые работают в Талице.

Как рассказали «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики региона, губернатор Евгений Куйвашев поручил региональному министру образования и молодежной политики Юрию Биктуганову взять на контроль вопрос перераспределения учащихся. «Необходимо обеспечить сохранение полноценного учебного процесса, оценить расстояние до временных учебных площадок и мнение родителей, а также, при необходимости, предусмотреть привлечение дополнительного школьного транспорта для доставки учеников»,— прокомментировали в департаменте.

Представители министерства должны выехать в муниципалитет, чтобы решить вопрос на месте.

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