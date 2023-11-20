За счет нацпроектов в Казани число погибших в ДТП снизилось вдвое

В Казани в 2022 году число погибших в ДТП составило 31 человек, что вдвое меньше. чем за 2014-й. Это произошло за счет реализации нацпроектов, сказал во время делового понедельника сказал мэр города Ильсур Метшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Mash Iptash, Коммерсантъ Фото: Telegram-канал Mash Iptash, Коммерсантъ

Господин Метшин отметил, что за счет реализации нацпроектов в Казани удалось модернизировать дорожную сеть.

В частности, в 2023 году Татарстан получил свыше 18 млрд руб. на реализацию нацпроектов.

"Ъ-Казань"