Под Красноярском ураган сорвал крышу с больницы

В настоящее время 12 сотрудников МЧС России и краевых спасателей, а также 2 единицы техники работают на месте срыва кровли больницы в Сухобузимском районе. Площадь повреждения — 900 кв. м. Как сообщает региональное МЧС, в Красноярском крае продолжаются работы по устранению последствий ураганного ветра, который охватил регион 19 ноября. Всего на борьбу с последствиями непогоды были привлечены 186 человек и 65 единиц техники.

Как пояснили «Ъ» в минздраве Красноярского края, в результате разрушения никто не пострадал. На месте производится разбор обрушившихся конструкций. В Новосибирске мэр Анатолий Локоть на оперативном совещании заявил, что в результате шторма обрушились девять линий электропередачи. Также глава города сообщил, что было зафиксировано 41 обращение об упавших деревьях.

По состоянию на утро 20 ноября в Новосибирске, который также накрыл ураган, установлено 87 отключений электричества в Центральном и Ленинском районах. Закрытых учебных заведений нет. Ураган затронул также территорию Иркутской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по данным на утро 20 ноября, без электричества остаются 42 населенных пункта в 6 районах Приангарья. Всего отключено 4028 жилых домов, в которых проживают 14,6 тыс. человек, а также 47 социально значимых учреждений.

В МЧС Иркутской области добавляют, что восстановительными работами занимаются 42 аварийные бригады. В ведомстве, ссылаясь на прогноз метеорологов, заявляют о сохранении опасной неустойчивой погоды в северной и западной частях Приангарья. Местами по области ожидается сильный ветер с порывами до 23–28 м в секунду, на Байкале — до 32–37 м в секунду, мокрый снег, метели, гололедица и снежный накат на дорогах.

Александр Киселев, Новосибирск; Влад Никифоров, Иркутск