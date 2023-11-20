Куйвашев вручил главе «Атомстройкомплекса» Ананьеву почетное звание «Заслуженный предприниматель»

Губернатор Евгений Куйвашев вручил почетное звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области» главе комитета по строительству, главе компании «Атомстройкомплекс», заслуженному строителю России Валерию Ананьеву. Вручение прошло на ежегодном заседании Президиума Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекс» Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекс»

Принимая награду из рук главы региона, господин Ананьев произнес: «Служу Свердловской области!». Отметим, звание присуждается за особые заслуги и выдающиеся достижения в повышении инвестиционного потенциала региона, развитии государственно-частного партнерства (ГЧП), внедрении передовых технологий.

Валерий Ананьев на протяжении 28 лет возглавляет созданный им строительный холдинг «Атомстройкомплекс». За это время в регионе было построено более десятка современных заводов по выпуску строительных материалов, созданы новые рабочие места. Компания продолжает развиваться и строить жилье, в том числе, на месте ветхого и аварийного жилого фонда, а также возводить инфраструктурные объекты. Так, на сегодняшний день компания ведет строительство двух школ в рамках ГЧП. Кроме того, «Атомстройкомпелекс» занимается восстановлением и реконструкцией исторических объектов, поддерживает культурные проекты и фестивали, что делает регион более привлекательным для жизни.

В портфеле холдинга такие знаковые проекты, как реконструкция Дома Севастьянова (одна из визитных карточек Екатеринбурга) и Театра юного зрителя, строительство здания Законодательного собрания Свердловской области, строительство культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» и другие объекты.

Напомним, ранее Валерию Ананьеву был вручен знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени.

atomsk.ru