Почти 13% работающих жителей Челябинской области получают менее 20 тыс. рублей

Челябинска область заняла 38 место среди регионов РФ по доле работников с зарплатой более 100 тыс. руб. в месяц в 2023 году. В общем числе работающих южноуральцев доля высокооплачиваемых сотрудников составляет 7,4%, а тех, кто, получает менее 20 тыс. – 12,7%. Такие данные представлены в исследовании «РИА Новости».

Авторы рейтинга проанализировали официальную статистику по средним зарплатам с сентября 2022-го по август 2023 года по крупным и средним организациям. Диапазон типовых зарплат в Челябинской области составил от 27 тыс. до 58 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом доля работников, получающих более 100 тыс. руб. в месяц увеличилась на 3,5 процентных пункта, низкооплачиваемых сократилась на 5,6 п.п. Годом ранее типовые зарплаты варьировались от 23 тыс. до 49 тыс. руб.

В среднем по России доля работников с зарплатой более 100 тыс. руб. в месяц в этом году составила 14,7%. Годом ранее было мнее 10%. Доля тех, кто получает менее 20 тыс. сократилась за год с 15,5% до 10,6%.

По-прежнему в топ-10 регионов по доле работников с высокими зарплатами вошли северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В тройке лидеров Чукотский автономный округ, где 58,7% работников получают не менее 100 тыс. руб., Ямало-Ненецкий АО (52,7%) и Магаданская область (47,6%). Меньше всего таких сотрудников в Калмыкии – 1,8%, Ингушетии и Кабардино-Балкарии – по 2,1%.

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