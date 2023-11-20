В изоляторе временного содержания в Тюменской области произошел бунт

В Тобольске в изоляторе временного содержания несколько человек повредили имущество камеры и устроили поджог, который повлек сильное задымление. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. По данным ведомства, поджог устроили неоднократно судимые лица.

Возгорание потушили сотрудники полиции. «В камере полицейские обнаружили, что у одного из арестованных на шее имеется резаная рана»,— также сказано в сообщении. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.

По данным Telegram-канала Ural Mash, бунт устроили пять человек, которые находятся в изоляторе за кражу, разбой, изнасилования и грабежи. Во время планового досмотра в пятницу, 17 ноября, у них забрали музыкальную колонку.

«Через два дня новенькие попросили сделать передачу, но по правилам в воскресенье это запрещено»,— передает канал. Позже они якобы стали жаловаться на плохое содержание, на что никто не отреагировал. После этого они решили совершить поджог, засунув тряпки в пустой бак из-под воды и подперев дверь изнутри.

Полина Хабарова, Екатеринбург