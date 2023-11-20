Житель Курганинского района угрожал судебному приставу вилами

На жителя Курганинского района завели уголовное дело за угрозу убить судебного пристава вилами. Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю, успокоить мужчину удалось только с помощью угрозы применения табельного оружия.

Суд обязал местного жителя заложить дверной проем, отделяющий одну комнату от другой, чтобы предотвратить возможность попадания в часть дома, которая ему не принадлежит. Приставы приехали на проверку по месту проживания должника.

Отец молодого человека 1969 года рождения был недоволен. Мужчина взял в руки вилы и стал угрожать судебному приставу убийством. Из-за реальных угроз судебный пристав предупредил дебошира, что в случае нападения будет вынужден будет применить табельное оружие. После этого отец должника успокоился и перестал угрожать.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования). Теперь ведется расследование.

За неисполнение решения суда молодого человека привлекли к административной ответственности и взыскали с него исполнительский сбор.

Татьяна Ручкина

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