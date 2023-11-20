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С 20 ноября между Ростовом и Таганрогом начали курсировать дополнительные поезда

Дополнительные дневные пригородные поезда начали курсировать по маршруту Ростов-Таганрог с 20 ноября. Они будут ходить по понедельникам, средам, пятницам и по выходным дням, сообщает пресс-служба СКЖД.

Составы будут отправляться с вокзала Ростов-Пригородный в 09:57 и 10:22, прибывая в Таганрог в 11:28 и 12:07 соответственно. Отправляться в обратный путь электрички будут в 13:53 и 15:30. Прибытие в Ростов запланировано в 15:33 и 16:58.

Анастасия Назарова

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