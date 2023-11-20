В Саратовской области высадили четыре тысячи гектаров леса

Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области, подведомственных учреждений совместно с волонтерами высадили 4 тыс. га леса, сообщает региональное правительство.

По данным чиновников, в 2021 году площадь посадок на территории субъекта РФ составляла 1,1 тыс. га, а в 2022 — 2,5 тыс. Таким образом, в текущем году было высажено на 60% больше, чем в предыдущем.

Больше всего новых деревьев появилось в Вольском, Красноармейском, Лысогорском и Екатерининском районах. За год также увеличился объем подготавливаемых к высадке саженцев — с 6,1 млн растений в прошлом году до 7,8 млн в текущем.

Никита Маркелов

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