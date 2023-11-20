В органах исполнительной власти Пермского края проходят обыски

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю проводят обыски в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности, а также в минзакупок Прикамья. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамья», постановления о проведении обысков вынесены в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По версии следствия, неустановленные лица похитили денежные средства под видом покупки здания бывшего пермского санатория на Встречной улице, д. 35. Объект был выкуплен за более чем 187 млн руб. в конце 2021 года у структур, близких к предпринимателю Дмитрию Шубодерову. В здании был размещен краевой реабилитационный центр для инвалидов. По версии следствия, стоимость объекта была сильно завышена, в результате бюджету региона был причинен ущерб.

Источник, близкий к краевым властям, подтвердил факт проведения следственных действий, пояснив, что они проходят еще и в минсоцразвития региона. «Представителям правоохранительных органов предоставляются необходимые документы, все проходит в рабочем режиме»,— пояснил он.

Дмитрий Астахов, Пермь