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Площадь убираемых от снега дорог в Советском районе выросла на 7%

В Советском районе Казани площадь подлежащей снегоуборочным работам территории увеличилась на 7%. Об этом во время делового понедельника заявил глава администрации района Роман Фатхутдинов.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Площадь выросла за счет передачи на баланс дорог новых ЖК, строительства Вознесенского тракта и других объектов. Генподрядчиком по уборке дорог стало МУП «Городские мосты». Всего в работах будут задействованы 275 человек и до 134 единиц техники.

"Ъ-Казань"

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