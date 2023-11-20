Площадь убираемых от снега дорог в Советском районе выросла на 7%

В Советском районе Казани площадь подлежащей снегоуборочным работам территории увеличилась на 7%. Об этом во время делового понедельника заявил глава администрации района Роман Фатхутдинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Площадь выросла за счет передачи на баланс дорог новых ЖК, строительства Вознесенского тракта и других объектов. Генподрядчиком по уборке дорог стало МУП «Городские мосты». Всего в работах будут задействованы 275 человек и до 134 единиц техники.

"Ъ-Казань"