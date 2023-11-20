В Саратовской области в ДТП с грузовиком погибли женщина и ребенок

Утром 20 ноября в Воскресенском районе Саратовской области произошла автомобильная авария, в которой погибли два человека. Подробности сообщил в личном Telegram-канале начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности при региональном правительстве Юрий Юрин.

Господин Юрин уточнил, что сигнал о происшествии поступил в службу «112» в 12:04. Возле села Елшанка столкнулись легковой и грузовой автомобили.

В ДТП погибли женщина и ребенок — пассажиры легковушки. Водитель госпитализирован.

На месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Дарья Васенина

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