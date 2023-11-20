В Самаре продается объект культурного наследия

В Самаре выставлено на продажу шестиэтажное здание «Ростелекома» расположенное в исторической части города на Красноармейской, 17. Информация размещена на одном из сайтов по продаже недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

ПАО «Ростелеком», являющееся собственником объекта, оценивает здание в 360 млн руб. Общая площадь помещений превышает 9,6 тыс. кв. м.

Здание является объектом культурного наследия в стиле конструктивизма. Оно было построено как Радиодом или Дом связи в 1930-е годы.

Евгений Чернов