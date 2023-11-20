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В Ново-Савиновском и Авиастроительном районах будут работать 659 дворников

В снегоуборочных работах Ново-Савиновского и Авиастроительного районов будут задействованы 659 дворников, 49 механизированных машин и 59 единиц средств малой механизации. Об этом в ходе делового понедельника заявил руководитель районов Фанис Нурмухаметов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, общая площадь территории, подлежащей уборке от снега, превышает 4 млн кв. м. Подрядчиком здесь является МУП «Городское благоустройство».

"Ъ-Казань"

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