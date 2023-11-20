В Ново-Савиновском и Авиастроительном районах будут работать 659 дворников

В снегоуборочных работах Ново-Савиновского и Авиастроительного районов будут задействованы 659 дворников, 49 механизированных машин и 59 единиц средств малой механизации. Об этом в ходе делового понедельника заявил руководитель районов Фанис Нурмухаметов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, общая площадь территории, подлежащей уборке от снега, превышает 4 млн кв. м. Подрядчиком здесь является МУП «Городское благоустройство».

"Ъ-Казань"