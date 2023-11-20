С 1 января 2024 года увеличится стоимость проезда в пригородных электричках

С января 2024 года в Пермском крае вырастет стоимость проезда в пригородных электропоездах. Об этом сообщает ТК «Рифей» со ссылкой на краевое минтарифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Новые цены на проезд начнут действовать с 1 января 2024 года. Минимальная стоимость билета в рамках агломерации Пермь (в границах станций Курья, Ляды и Липовая Гора) составит 36 руб. Стоимость проезда из микрорайона Голованово в Краснокамск составит 87 руб., от вокзала Пермь II до Кунгура — 242 руб., до Верещагино — 279 руб., до станции Чусовская — 302 руб., до Лысьвы — 339 руб.