Глава СКР Бастрыкин поручил проверить ДТП с ребенком в липецком автобусе

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил главе липецкого ведомства Евгению Шаповалову провести проверку по информации о получении травм в автобусе пенсионером и шестилетним ребенком. Об этом сообщили в СКР. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Инцидент произошел в Липецке 16 ноября. Согласно сообщениям в СМИ и социальных сетях, водитель рейсового автобуса на остановке при закрытии дверей якобы защемил ногу выходившему из салона ребенку и руку его дедушке, который пытался помочь внуку. Водитель начал движение, «протащив пожилого мужчину по земле несколько метров и причинив ему тем самым телесные повреждения», уточнили в СКР.

Алина Морозова

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