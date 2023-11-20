Пенсионер за рулем «ВАЗ» погиб после столкновения с «БМВ» на кубанской трассе
В Курганинском районе Кубани произошло смертельное ДТП. На трассе между Усть-Лабинском и станицей Упорной столкнулись иномарка и отечественный автомобиль, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Фото: pixabay.com
По информации ведомства, 47-летний водитель «БМВ» не справился с управлением и вылетел на встречку, где в это время ехал «ВАЗ» под управлением 70-летнего мужчины. Машины столкнулись.
Водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Пострадала 71-летняя пассажирка «ВАЗ». Проводится проверка. По данным ведомства, водителя иномарки ранее лишили прав.
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