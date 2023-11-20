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Коммерсантъ FM
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Десятки тысяч крымчан остались без света из-за ледяного ветра

Около 40 тыс. жителей Крыма остаются без электроэнергии из-за непогоды на полуострове, сообщили «Ъ» в правительстве Республики Крым.

По данным специалистов, в 88 населенных пунктах Крыма из-за штормового ветра и ледяного дождя на выходных остались без электроэнергии более 50 тыс. граждан. К аварийно-восстановительным работам привлекли три сотни специалистов. В воскресенье им удалось восстановить электроснабжение для более 10 тыс. абонентов.

Напомним, в конце прошлой недели в Крыму объявили штормовое предупреждение, ожидая усиления ветра в южных и восточных районах полуострова до 20–25 м в секунду, а температура воздуха приблизилась к нулевой отметке.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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