Десятки тысяч крымчан остались без света из-за ледяного ветра

Около 40 тыс. жителей Крыма остаются без электроэнергии из-за непогоды на полуострове, сообщили «Ъ» в правительстве Республики Крым.

По данным специалистов, в 88 населенных пунктах Крыма из-за штормового ветра и ледяного дождя на выходных остались без электроэнергии более 50 тыс. граждан. К аварийно-восстановительным работам привлекли три сотни специалистов. В воскресенье им удалось восстановить электроснабжение для более 10 тыс. абонентов.

Напомним, в конце прошлой недели в Крыму объявили штормовое предупреждение, ожидая усиления ветра в южных и восточных районах полуострова до 20–25 м в секунду, а температура воздуха приблизилась к нулевой отметке.

Александр Дремлюгин, Симферополь