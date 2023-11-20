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В Самаре четырехлетний ребенок попал в ДТП с иномаркой

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в Самаре в минувшее воскресенье, 20 ноября. Происшествие случилось в 15:15 (MSK+1) возле д. 110 «Д» на ул. Пятая просека. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По информации полиции, 56-летний водитель за рулем автомобиля Kia Rio двигался задним ходом и сбил четырехлетнего пешехода. В момент аварии ребенок двигался по дворовому проезду.

Пострадавший гулял в сопровождении родителей. Ребенка обследовали медики и рекомендовали ему амбулаторное лечение. Информация о ДТП передана в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) для проведения профилактической работы.

Георгий Портнов

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