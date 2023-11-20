В Свердловской области горел цех маслобойни
В поселке Совхозный Белоярского городского округа Свердловской области произошло возгорание в цехе маслобойни. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Площадь пожара в цехе маслобойни составила 750 кв. м
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Пожар был ликвидирован на площади 750 кв. м в 12:28 в понедельник, 20 ноября. На месте возгорания работали 15 сотрудников МЧС и шесть единиц спецтехники.
По данным МЧС, информации о пострадавших нет.