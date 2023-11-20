В Свердловской области горел цех маслобойни

В поселке Совхозный Белоярского городского округа Свердловской области произошло возгорание в цехе маслобойни. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадь пожара в цехе маслобойни составила 750 кв. м

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области Площадь пожара в цехе маслобойни составила 750 кв. м

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Пожар был ликвидирован на площади 750 кв. м в 12:28 в понедельник, 20 ноября. На месте возгорания работали 15 сотрудников МЧС и шесть единиц спецтехники.

По данным МЧС, информации о пострадавших нет.

Полина Хабарова

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