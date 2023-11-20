Коммунальщики продолжат очистку Саратова от снега после снижения траффика

Для устранения последствий снегопада власти Саратова вывели на улицы 210 единиц спецтехники и 115 рабочих, сообщает пресс-служба мэрии.

Глава города Лада Мокроусова отметила, что работы начались еще ночью, но очистка основных магистралей продолжится после уменьшения количества автомобилей:

«В час пик, когда саратовцы массово добираются до работы, использование специализированной техники на наиболее загруженных магистралях невозможно. Как только трафик снизится, коммунальным службам необходимо активизировать обработку реагентами и приводить дороги в порядок», - сообщила глава Саратова.

По данным сервиса Яндекс.Карты загруженность саратовских дорог утром составляла 10 баллов из 10. К обеду показатель снизился до десяти.

Чиновники отметили, что в городе зафиксирован рад случаев обледенения проводов, что привело к остановке работы электротранспорта и усугубило заторы на дорогах. «В связи с этим, необходимо взять на контроль работу аварийных бригад для оперативного устранения подобных проблем», - отметила госпожа Мокроусова и добавила, что персональную ответственность за уборку города несут профильный заместитель главы города, а также главы районных администраций.

Никита Маркелов

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