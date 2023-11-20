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Снегоплавильные пункты двух районов Казани смогут принимать 500 машин в сутки

В Вахитовском и Приволжском районах Казани снегоплавильные пункты смогут принимать порядка 500 снегоуборочных машин в сутки. Об этом в ходе делового понедельника заявил руководитель администрации районов Альберт Салихов.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Он напомнил, что к началу зимнего периода в Вахитовском районе Казани запустят еще одну снегоплавильную станцию. После этого их количество вырастет до трех. «Благодаря этому снегоплавильные пункты районов смогут ежесуточно принимать около 500 машин»,— сказал господин Салихов.

"Ъ-Казань"

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