Автозавод «Урал» перевыполнил план по выпуску грузовиков на 100%

По итогам октября автомобильный завод «Урал» (Миасс) выпустил 1413 грузовиков. Предприятие перевыполнило план на месяц на 100%, сообщает «Автопоток». По данным издания, по результатам десяти месяцев план превышен на 3%.

В октябре «Известия» со ссылкой на губернатора Калужской области Владислава Шапшу сообщали, что уже в этом году грузовики «Урал» начнут выпускать на бывшем заводе шведского автоконцерна Volvo в Калуге. Новый собственник завода — группа «Промышленные инвестиции» договорился с миасским предприятием о выпуске первой партии, которая необходима для отчета Минпромторгу об успешном запуске.

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